Замгенсека ООН ДиКарло назвала вопиющим обстрел Запорожской АЭС

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Обстрел Запорожской атомной электростанции является вопиющим, военные действия вокруг нее должны немедленно прекратиться. Об том сказала заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

— Мы также по-прежнему глубоко обеспокоены ситуацией на Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе. Обстрел станции в минувшие выходные, о котором сообщалось, является безрассудным и прискорбным, — заявила она.

По ее словам, около двух часов назад МАГАТЭ сообщило, что ЗАЭС потеряла доступ к внешнему электричеству и использует дизельные генераторы для обеспечения охлаждения и основных функций ядерной безопасности.

— Все военные действия на станции и вокруг нее должны быть немедленно прекращены, — цитирует ДиКарло РИА Новости.

21 ноября гендиректор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что на Запорожской атомной электростанции, которая постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины, есть риск атомной аварии.

Для повторения Чернобыльской трагедии в наши дни на Запорожской атомной электростанции достаточно нарушить герметичность и систему охлаждения атомного реактора. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» инженер-физик, эколог Илья Рыбальченко.