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По распоряжению офиса президента Украины Владимира Зеленского мобилизация в стране идет поголовно в русскоязычных областях, при этом почти не затрагивая западные регионы. Об этом сообщил представитель российских силовых структур в Херсонской области, ссылаясь на украинских военных.

— По сведениям от источников в ВСУ, поголовная мобилизация ведется только в русскоязычных областях Украины — в Черкасской, Николаевской, Днепропетровской, — рассказал собеседник РИА Новости.

Он отметил, что это происходит и в подконтрольной Украине части Запорожской области.

— При этом в западных областях почти никого не трогают. Так, в Ивано-Франковске мобилизовано 40 человек, во Львове — 30, — добавил собеседник.

По его словам, таким образом украинские власти пытаются решить задачу уничтожения потенциально опасного для него русскоязычного населения страны.

— За счет тотальной мобилизации населения юго-востока Украины на фронт попадают в основном русскоязычные граждане, а украинские войска сейчас перемалываются российскими в ходе боевых действий. А киевский режим, по указанию своих англосаксонских кураторов, освобождает земли для заселения переселенцами с Западной Украины, — заявил сотрудник силовых структур.

Украинские войска намереваются провести мобилизацию в занятом ими Херсоне. Об этом 17 ноября сообщил представитель экстренных служб региона.