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Синоптики сообщили о морозной погоде в Москве 24 ноября

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики сообщили о морозной погоде в Москве 24 ноября
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В четверг, 24 ноября, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Осадки в виде снега могут пойти вечером.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус четыре–девять градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне четырех–десяти градусов мороза.

Ветер будет дуть северный со скоростью 2–5 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 90 процентов, передает портал «Метеоновости».

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что погода в Московском регионе станет прохладнее в ближайшие дни, ожидается температура до минус четырех-семи градусов днем. Сильная гололедица сохранится до пятницы, 25 ноября, включительно.

В столичном регионе в ближайшее время пойдут заряды снега, а оттепель сменится заморозками, что приведет к образованию сильной гололедицы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 23 ноября.

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