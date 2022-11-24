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Андрей Бочкарев рассказал о благоустройстве территории возле строящейся станции «Рижская» БКЛ

Анастасия Колоскова
Город
Андрей Бочкарев рассказал о благоустройстве территории возле строящейся станции «Рижская» БКЛ
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Специалисты завершают укладку гранитной плитки в рамках благоустройства территории возле строящейся станции «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Укладка гранитной плитки выполнена на 95 процентов — всего выложено около трех тысяч квадратных метров натурального камня. Рисунок мощения выполнен в виде параллелограммов, выложенных из плитки размером 300 на 600 миллиметров трех оттенков серого цвета, — рассказал глава Строительного комплекса.

Он добавил, что специалисты также оборудовали павильоны для отдыха и защиты от осадков и подготовили обширные геометрические пространства, предназначенные для высадки газона.

На участке Рижской площади, где ведутся работы по благоустройству, находится выход из вестибюля станции метро. От него можно кратчайшим путем попасть к остановкам общественного транспорта.

На территории возле станции уже подключили подводящие инженерные сети. Кроме того, специалисты завершили облицовку вентиляционных киосков. Здесь также появилась связь с действующим подземным пешеходным переходом, который ведет к зданию Рижского вокзала, и наземному вестибюлю станции «Рижская» Калужско-Рижской линии метро. В настоящее время ведутся работы по установке опор освещения.

Весной следующего года на благоустраиваемой территории высадят кустарники и деревья, разобьют цветники и уложат газон, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Андрей Бочкарев рассказал, что специалисты более чем наполовину завершили строительные работы участка Солнцевской линии метро от Рассказовки до аэропорта Внуково.

Большая Кольцевая линия (БКЛ) Метро Андрей Бочкарев
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