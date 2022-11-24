Андрей Бочкарев рассказал о благоустройстве территории возле строящейся станции «Рижская» БКЛ

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Специалисты завершают укладку гранитной плитки в рамках благоустройства территории возле строящейся станции «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Укладка гранитной плитки выполнена на 95 процентов — всего выложено около трех тысяч квадратных метров натурального камня. Рисунок мощения выполнен в виде параллелограммов, выложенных из плитки размером 300 на 600 миллиметров трех оттенков серого цвета, — рассказал глава Строительного комплекса.

Он добавил, что специалисты также оборудовали павильоны для отдыха и защиты от осадков и подготовили обширные геометрические пространства, предназначенные для высадки газона.

На участке Рижской площади, где ведутся работы по благоустройству, находится выход из вестибюля станции метро. От него можно кратчайшим путем попасть к остановкам общественного транспорта.

На территории возле станции уже подключили подводящие инженерные сети. Кроме того, специалисты завершили облицовку вентиляционных киосков. Здесь также появилась связь с действующим подземным пешеходным переходом, который ведет к зданию Рижского вокзала, и наземному вестибюлю станции «Рижская» Калужско-Рижской линии метро. В настоящее время ведутся работы по установке опор освещения.

Весной следующего года на благоустраиваемой территории высадят кустарники и деревья, разобьют цветники и уложат газон, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Андрей Бочкарев рассказал, что специалисты более чем наполовину завершили строительные работы участка Солнцевской линии метро от Рассказовки до аэропорта Внуково.