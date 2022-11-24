Москва с начала года заключила около 60 процентов госконтрактов с помощью типовой документации

Фото: Пресс-служба Госдумы

Власти Москвы за первые девять месяцев 2022 года заключили около 60 процентов государственных контрактов с помощью типовой документации, сообщила министр правительства столицы, глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева в четверг, 24 ноября.

Министр отметила, что по закупкам стоимостью свыше 100 миллионов рублей типовая документация использовалась еще чаще — при подготовке 80 процентов процедур.

— Использование стандартизированной документации устанавливает единые требования для всех участников государственной закупки, сокращает время подготовки заказчиками необходимых для участия в торгах документов, повышает прозрачность процедур, снижает риски их возможного обжалования, что позволяет экономить около 10 процентов бюджетных средств, — подчеркнула Багреева.

По ее словам, госзаказчики в Москве используют 413 комплектов типовой конкурсной документации по наиболее востребованным предметам закупок. При этом 50 комплектов город утвердил в 2022 году, девять — в сентябре текущего года.

Наиболее востребованными закупками по стандартизированной документации в столице в сентябре стали поставка лекарственных препаратов (44 процедуры на сумму 11,1 миллиарда рублей) и оказание услуг по охране объектов или имущества (44 закупки на 17,2 миллиарда рублей), заключила министр.

До этого сообщалось, что более 36 тысяч столичных компаний обратились к властям города за предоставлением антикризисных мер поддержки с момента их введения.