Пять новых виртуальных лабораторий появились в библиотеке МЭШ

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Московской электронной школе (МЭШ) для школьников стали доступны пять новых виртуальных лабораторий по технологии и физике. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщила заместитель главы столичного департамента образования и науки Наталия Киселева.

— Библиотеку электронных материалов МЭШ мы продолжаем наполнять образовательными инструментами, которые интересны ее главным пользователям — ученикам и их педагогам. Благодаря сотрудничеству с лучшими отечественными разработчиками образовательного контента мы расширяем линейку виртуальных лабораторий, — рассказала она.

По словам Наталии Киселевой, с помощью новых материалов учащиеся смогут улучшить знания и навыки, а также проводить уникальные опыты. Она также отметила рост популярности виртуальных лабораторий. Так, по словам заместителя руководителя департамента, количество обращений к ним превысило 1,1 миллиона.

Новые лаборатории позволят школьникам узнать о пространственном моделировании и компьютерном проектировании объектов. Помимо этого, они позволят ученикам старших профильных классов научиться проводить эксперименты по физике на профессиональном исследовательском оборудовании, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что пользователям библиотеки МЭШ предоставили доступ более чем к тысяче проектных работ по различным предметам для начальной и основной школы.