Постпред России пришел на заседание Совбеза ООН во время выступления Зеленского

Фото: Администрация президента РФ

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя занял свое место в зале Совета Безопасности, когда президент Украины Владимир Зеленский уже начал свое выступление.

По данным РИА Новости, украинский лидер во время своего выступления запросил у Запада системы ПРО для защиты объектов критической инфраструктуры страны от бомбардировок ВС России.

Небензя после выступления Зеленского сообщил Совбезу ООН об американских ракетах ПВО, попавших в жилые дома на Украине. Он отметил, что накачка Украины оружием ведет к гибели мирного населения не только Донбасса, но и украинских городов.

Киев запросил срочное заседание Совбеза ООН после очередного обстрела российской армии объектов украинской инфраструктуры. 23 ноября на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. По данным местных СМИ, Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное ВСУ Запорожье частично остались без электроснабжения. Областной центр Волынской области — город Луцк — также был частично обесточен.