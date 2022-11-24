Губернатор Подмосковья рассказал о новогоднем празднике для детей военнослужащих

Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области

Для детей участников специальной военной операции из Подмосковья организуют новогодний праздник. Об этом во время встречи с бойцами 45-й отдельной гвардейской бригады рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Он отметил, что этот вопрос уже обсуждался с членами семей военнослужащих.

— С женами офицеров разговаривали и договорились о том, что и праздник, и все, что детям положено в Новый год, а именно чудеса, мы обеспечим. Чудеса будут для детей, концерты будут, — подчеркнул он.

Воробьев добавил, что все мероприятия будут проведены на высшем уровне, передает «360».

Семьи военнослужащих также могут рассчитывать на всестороннюю поддержку Московской области. Им помогают юристы, психологи, волонтеры в самых различных вопросах — от трудоустройства и отсрочки по кредитам до мелких бытовых вопросов, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

До этого стало известно, что представители малого и среднего бизнеса получат поддержку в условиях частичной мобилизации в Московской области.