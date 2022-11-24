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Приметы и советы

Терапевт дала советы, как пережить пасмурную ноябрьскую погоду

Ирина Игнатенко
Общество
Терапевт дала советы, как пережить пасмурную ноябрьскую погоду
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Пережить холодную и серую ноябрьскую погоду помогут яркие детали и приятные мелочи. Об этом рассказала врач-терапевт, профпатолог Светлана Бурнацкая.

Эксперт отметила, что в пасмурную погоду нужно стараться себя радовать даже в мелочах. Для помещений нужно выбирать яркое освещение с желтым оттенком, в интерьер и одежду нужно добавить ярких красок. В оформлении блюд стоит использовать яркие продукты: болгарский перец, помидоры, фрукты, ягоды.

В течение дня нужно не зашторивать окна, а с подоконника лучше убрать высокие комнатные растения. Необходимо найти в своем расписании место для прогулок и обязательно выходить на улицу.

Также важно спать не менее восьми часов и не забывать о ежедневной физической активности, передает РИАМО.

До этого эксперты рассказали о продуктах питания, которые помогут поднять настроение. Эксперты рекомендуют при хандре есть бананы, поскольку они содержат аминокислоту триптофан, перерабатываемую организмом в «гормон счастья» серотонин, передает ФАН.

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