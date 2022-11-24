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Батальон из числа украинских военнопленных сформировали в ДНР

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Батальон из числа украинских военнопленных сформировали в ДНР
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Добровольческий батальон, в который вошли взятые в плен украинские военные, появился в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в четверг, 24 ноября, пишет ТАСС со ссылкой на представителя региональных силовых структур.

Он отметил, что формирование батальона уже завершено, а вошедшие в него бойцы «готовы отправиться на передовую».

По словам представителя республики, батальон насчитывает 50 бывших военнослужащих ВСУ, которые добровольно перешли на сторону ДНР.

24 сентября содержащиеся в колонии в Еленовке украинские военнопленные попросили присоединиться к формируемому казачьему батальону имени Богдана Хмельницкого. Предложение бойцы передали в устной форме председателю законодательного органа Владимиру Бидевке, пишет агентство.

23 ноября Россия и Украина провели очередной обмен пленными по формуле 35 на 35. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала видео возвращения домой российских военнослужащих. На нем запечатлено, как теперь уже бывшие пленные переходят мост и направляются к ожидающим их автобусам.

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