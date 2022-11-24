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Архитектурный фестиваль «Наследие» пройдет на «Хлебозаводе» 3 декабря

Георгий Соланович
Город
Архитектурный фестиваль «Наследие» пройдет на «Хлебозаводе» 3 декабря
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Ходынская улица, 2с1 Карта всех событий

Архитектурный фестиваль «Наследие» пройдет в центре изучения конструктивизма «Зотов» на «Хлебозаводе» 3 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 24 ноября.

— Программа фестиваля будет посвящена культурному наследию столицы, архитектуре, дизайну, урбанистике и истории. Мероприятия пройдут на площадке с 10:00 до 17:00. Участники мастер-классов попробуют себя в реставрации архитектурного декора и мебели, научатся различать архитектурные стили, а также смогут узнать больше об архитектурном макетировании и скетчинге, — говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках фестиваля откроется книжный салон, пройдет ярмарка вакансий, состоятся показы кинолент о московской архитектуре и многое другое.

Руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов отметил, что гости мероприятия смогут также ознакомиться с результатами реставрации здания хлебозавода № 5, передает официальный сайт мэра Москвы.

Корреспондент «Вечерней Москвы» первая побывала в центре изучения конструктивизма «Зотов». Новое пространство культурного центра организовано в цилиндрической части бывшего хлебозавода. Круглое помещение позволяет легко трансформировать пространство для новых экспозиций, устанавливая новые перегородки.

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