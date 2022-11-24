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Песков: Киев может урегулировать ситуацию, выполнив требования Москвы

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Песков: Киев может урегулировать ситуацию, выполнив требования Москвы
Фото: Администрация президента РФ

Украинское правительство будет иметь все возможности по урегулированию ситуации, связанной с ударами по украинским объектам энергетической инфраструктуры, если выполнит требования Российской Федерации. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, киевское руководство может вывести сложившуюся ситуацию «в нормальное русло» и прекратить всевозможные страдания местного населения, которое из-за обстрелов остается без света, тепла и воды, передает ТАСС.

До этого Песков сообщил, что успешное завершение специальной военной операции России на Украине не вызывает никаких сомнений.

В свою очередь официальный представитель Минобороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российская армия в среду, 23 ноября, нанесла массированный удар высокоточным оружием по пунктам военного управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и связанным с ней объектам энергетической инфраструктуры.

19 ноября заместитель главы украинского Минобороны Владимир Гаврилов сообщил, что окончание конфликта на Украине может произойти к концу весны 2023 года.

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