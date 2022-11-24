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Песков назвал малообъяснимым предлагаемый ЕС потолок цен на нефть из РФ

Георгий Соланович
В мире
Песков назвал малообъяснимым предлагаемый ЕС потолок цен на нефть из РФ
Фото: АГН Москва

Россия не планирует поставлять газ и нефть в страны, которые присоединятся к введению потолка цен на эти ресурсы, сами значения потолка, обсуждаемые в ЕС, выглядят малообъяснимо, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 24 ноября.

— У европейцев пока что в нюансах очень непонятные обсуждения идут по этому потолку. Малообъяснимые цифры называются, такое ощущение, что просто пытаются принять решение ради решения — не для эффекта, а ради решения, чтобы поставить галочку, что потолок введен, — сказал Песков.

По его словам, в случае введения ценового потолка на энергоресурсы Москве потребуется время, чтобы сформулировать свою позицию. Однако, подчеркнул представитель Кремля, РФ в любом случае будет исходить из установки президента страны Владимира Путина — не поставлять газ и нефть странам, ограничивающим цены на ресурсы.

Песков заключил, что «пока сложно предположить», какое влияние потолок цен окажет на энергетический рынок, передает ТАСС.

До этого издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов сообщило, что большинство стран ЕС поддержали предложение о введении потолка цен на нефть из России на уровне 65–70 долларов за баррель.

Цены Дмитрий Песков Энергетика
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