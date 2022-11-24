Путин пошутил о дистанции между участниками конференции по искусственному интеллекту

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин пошутил о большой дистанции между ним и другими участниками конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Мероприятие проходит в четверг, 24 ноября.

— Как-то совсем вас далеко отсадили. У нас как чего-то начнут, за что-то берутся, так до крайности доводят. Ну ладно, мы с вами друг друга видим и слышим, надеюсь, хорошо. Добрый день еще раз, — цитирует российского лидера РИА Новости.

С началом пандемии коронавирусной инфекции Кремль предпринял ряд мер, направленных на защиту Путина от заболевания. В частности, во время мероприятий с его участием гости садятся на безопасную друг для друга дистанцию.

Российский президент принимает участие в международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». В рамках мероприятия глава государства планировал выступить перед гостями и участниками конференции. Кроме того, в программе намечена дискуссия с молодыми учеными в области искусственного интеллекта и машинного обучения с участием главы государства.