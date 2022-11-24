Путин предложил создать «индекс интеллектуальной зрелости отраслей и регионов»

Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил со следующего года вести мониторинг внедрения искусственного интеллекта в стране. Об этом он заявил на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» в четверг, 24 ноября.

Для реализации данной инициативы глава государства предложил сформировать специальный инструментарий, который будет называться «индекс интеллектуальной зрелости». На основе этого решения можно будет оценивать результаты деятельности в данной сфере каждого субъекта федерации, министерства или ведомства, передает официальный сайт Кремля.

До этого российский лидер заявил, что отечественные компании демонстрируют значительное разнообразие идей в сфере искусственного интеллекта, однако необходимо продолжить наращивать усилия по развитию подобных технологий.

Кроме того, Путин отметил успехи в данной отрасли и указал на ожесточенное соперничество между странами.

Кроме того, государства заявил, что Москва сделала кардинальный шаг вперед в области интеграции искусственного интеллекта в различных сферах городского хозяйства.