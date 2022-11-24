Лукашенко допустил причастность США к расстрелу российских военнопленных ВСУ

Фото: president.gov.by

Расстрел российских военнопленных со стороны солдат Вооруженных сил Украины мог быть совершен по поручению США, так как Вашингтон «сильно держит за одно место» Киев. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 24 ноября.

— Что решала казнь российских ребят? Они что, хотели еще раз возбудить русского человека? Они это сделали! Они делают все для эскалации, и это настораживает — казалось бы, мелочь, а как возбуждает народ. Это говорит о том, что их за одно место американцы сильно держат, — цитирует белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

В Сети 18 ноября распространились два ролика, где была показана сдача в плен российских военных. На первом видео демонстрировался процесс принятия военнопленных. На втором — эти же солдаты были уже убиты.

Данные видео получили широкую огласку и критику. Так, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что представители ООН избегают прямых оценок инцидента с расстрелом.