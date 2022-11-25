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Православная церковь 28 ноября почитает память Гурия, Самона и Авиа — христианских святых, мучеников и исповедников.

В Гурьев день рекомендуется сходить в баню и хорошо попариться — считается, что после этого болезни будут обходить стороной человека целый день.

Человеку, рожденному 28 ноября, у крестьян было принято дарить мешок овса или воз сена. Делали это для того, чтобы его лошади здоровыми были. В этот день уделяли много внимания лошадям: чистили стойла и проводили различные обряды.

Приметы погоды:

Если снег в этот день выпал, то он пролежит до весны.

Если 28 ноября дует сильный ветер, то ветреная погода будет до Дня Святого Николая — 19 декабря.

За окном тепло и идет дождь или мокрый снег — май будет холодным и ненастным.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Как 28 ноября получить здоровье на весь следующий год

Именины отмечают: Самсон, Варвара, Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр.