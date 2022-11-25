Times: Бельгия и Британия поссорились из-за пресса для ядерных боеголовок

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Между Великобританией и Бельгией произошел торгово-дипломатический конфликт, возникший из-за отказа Брюсселя передать своему союзнику по НАТО критически важное оборудование для сил ядерного сдерживания. Об этом сообщает Times.

Согласно предоставленным данным, Лондону требовался специализированный изостатический пресс высокого давления. Как уточняется, его используют в ядерной промышленности для обращения с радиоактивными отходами.

К слову, эти изделия производятся американо-бельгийской компанией EPSI в Антверпене. Источник в бельгийском правительстве назвал производство «не имеющим аналогов в мире». Заместитель премьер-министра Бельгии Жорж Жилкине заморозил данную сделку. После конфликт накалился в связи с возможной отменой заказа Великобритании на поставку пулеметов бельгийской компанией FN Herstal стоимостью 600 миллионов евро, сообщает РИА Новости.

«Вечерняя Москва» решила выяснить, смогут ли страны НАТО создать «Европейский противоракетный щит». По словам директора Центра военно-политических исследований МГИМО Алексея Подберезкина, идея создания системы ПВО, которая бы защищала целый регион, не нова.

Однако воплотить ее в жизнь так и не удалось по двум причинам: отсутствие технологий, работающих на огромных площадях (средства обнаружения, наблюдения и перехвата) и огромные затраты, не гарантирующие положительный результат.