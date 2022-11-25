Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Times: Бельгия и Британия поссорились из-за пресса для ядерных боеголовок

Араз Салехов
В мире
Times: Бельгия и Британия поссорились из-за пресса для ядерных боеголовок
Фото: depositphotos

Между Великобританией и Бельгией произошел торгово-дипломатический конфликт, возникший из-за отказа Брюсселя передать своему союзнику по НАТО критически важное оборудование для сил ядерного сдерживания. Об этом сообщает Times.

Согласно предоставленным данным, Лондону требовался специализированный изостатический пресс высокого давления. Как уточняется, его используют в ядерной промышленности для обращения с радиоактивными отходами.

К слову, эти изделия производятся американо-бельгийской компанией EPSI в Антверпене. Источник в бельгийском правительстве назвал производство «не имеющим аналогов в мире». Заместитель премьер-министра Бельгии Жорж Жилкине заморозил данную сделку. После конфликт накалился в связи с возможной отменой заказа Великобритании на поставку пулеметов бельгийской компанией FN Herstal стоимостью 600 миллионов евро, сообщает РИА Новости.

«Вечерняя Москва» решила выяснить, смогут ли страны НАТО создать «Европейский противоракетный щит». По словам директора Центра военно-политических исследований МГИМО Алексея Подберезкина, идея создания системы ПВО, которая бы защищала целый регион, не нова.

Однако воплотить ее в жизнь так и не удалось по двум причинам: отсутствие технологий, работающих на огромных площадях (средства обнаружения, наблюдения и перехвата) и огромные затраты, не гарантирующие положительный результат.

Бельгия Великобритания Ядерное оружие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Сергей Миронов
Сергей Миронов

Налаживаем рабочие процессы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прославиться проще скандалами

Андрей Миронов
Андрей Миронов

Наступает новая эпоха отечественных авто

Екатерина Рокотова
Екатерина Рокотова

Столицу Поволжья Гагарин покорял

Фекла Толстая
Фекла Толстая

Наследие Толстого обретет новый вид

Наталья Кутайсова
Наталья Кутайсова

Любим наблюдать цветение сакуры

Все мнения