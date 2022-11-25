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Минобороны: Подлодка ТОФ «Магадан» произвела пуски ракет «Калибр» из-под воды

Араз Салехов
Политика
Минобороны: Подлодка ТОФ «Магадан» произвела пуски ракет «Калибр» из-под воды
Фото: Минобороны РФ

Новейшая дизель-электрическая подводная лодка Тихоокеанского флота «Магадан» запустила ракеты «Калибр» из подводного положения по морской и береговой целям. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

— Новейшая дизель-электрическая подводная лодка Тихоокеанского флота (ТОФ) из акватории Японского моря произвела пуски из подводного положения крылатых ракет комплекса «Калибр» по морской и береговой целям, — говорится в сообщении.

Удары, как уточняется, наносились по мишенным позициям. Перед выполнением боевых упражнений подводная лодка скрытно вошла в заданный район, сообщает РИА Новости.

Накануне Минобороны опубликовало кадры с вернувшимися из плена российскими военными. На кадрах видно, как освобожденные солдаты проходят к автобусам для дальнейшей перевозки и параллельно рассказывают о ситуации. Так, один из военнослужащих поделился, что рад возвращению домой.

До этого официальный представитель Минобороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российская армия в среду, 23 ноября, нанесла массированный удар высокоточным оружием по пунктам военного управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и связанным с ней объектам энергетической инфраструктуры. По его словам, в связи с атакой российских подразделений была нарушена переброска украинских военных резервов путем железнодорожного сообщения.

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