Будущих сотрудников скоропомощных комплексов обучают современным методам оценки болевого синдрома

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В столице стартовал онлайн-тренинг, в рамках которого будущие сотрудники скоропомощных стационарных комплексов изучат современные методы оценки болевого синдрома. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения города Москвы в пятницу, 25 ноября.

— Обучение будущих сотрудников скоропомощных комплексов предусматривает не только совершенствование их профессиональных навыков. Не менее важно и формирование компетенций, позволяющих сделать пребывание пациента в ССК максимально комфортным, — сказала исполняющая обязанности директора Кадрового центра Депздрава Москвы Юлия Уварова.

В процессе обучения будущие специалисты познакомятся с современной классификацией видов боли и методами оценки ее интенсивности. Также им расскажут о специфике болевого синдрома в зависимости от локализации и сопутствующих ему патологий. По окончании обучения участники тренингов пройдут аттестацию в формате тестирования.

14 ноября сообщалось, что будущие специалисты скоропомощных стационарных комплексов приступили к этапу проверки теоретических знаний и практических навыков. В общей сложности это более 1,6 тысячи человек, среди которых 500 врачей и 1,1 тысячи медсестер.