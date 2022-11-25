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Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 3 декабря

Анастасия Колоскова
Общество
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 3 декабря
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов на юге и в центральной части России до 3 декабря. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста, — говорится в сообщении.

Российским авиакомпаниям порекомендовали перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты в Москве, Сочи, Минеральных Водах, Волгограде и Ставрополе.

Остальные российские воздушные гавани работают в штатном режиме, уточнили на сайте Росавиации.

До этого сообщалось, что чешское правительство обязало граждан России получать аэропортовые визы для совершения транзита через аэропорты республики. С введением подобной меры россияне смогут находиться в транзитной зоне международных аэропортов Чехии только при наличии аэропортовой визы. Исключение составляют обладатели шенгенских виз, видов на жительство в странах Евросоюза и Европейского экономического пространства. Требование вступило в силу 21 ноября.

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