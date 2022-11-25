Служба занятости проведет ярмарку вакансий для жителей Солнцева

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Нуждающихся в трудоустройстве москвичей приглашают на ярмарку вакансий, которую 26 ноября в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Небо» проведет столичный центр занятости населения «Моя работа». Об этом сообщила заместитель директора центра Анна Петухова.

— Ярмарка вакансий, которая состоится 26 ноября в ТРЦ «Небо», позволит жителям Солнцева найти работу в своем районе за один день. В ней примут участие около 20 крупных компаний, — рассказала она.

По словам Петуховой, мероприятие станет первым опытом «Моей работы» проведения выездного мероприятия с работодателями. Она отметила, что для службы занятости важно не просто оказать горожанам помощь в поиске работы, но и сделать процесс быстрым и удобным.

Замдиректора центра уточнила, что подходящие вакансии на ярмарке смогут найти соискатели с различным опытом и квалификацией. Им будут предложены позиции электромонтера, страхового агента, облицовщика-плиточника, повара, медсестры по массажу, горничной, менеджера по продажам, продавца-кассира, маркетолога, продавца, машиниста электропоезда и другие. Работодатели предлагают будущим сотрудникам зарплату до 100 тысяч рублей, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого москвичам рассказали, как столичная служба занятости помогает сменить сферу деятельности и найти работу. Так, в городском учебном центре «Профессионал» открылись несколько десятков программ переподготовки и повышения квалификации.