Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Стоматолог Мнацаканян назвала причины поставить брекеты в зрелом возрасте

Ирина Игнатенко
Общество
Стоматолог Мнацаканян назвала причины поставить брекеты в зрелом возрасте
Фото: shutterstock

Стоматолог-терапевт Кристина Мнацаканян рассказала, почему стоит поставить брекеты в зрелом возрасте.

Главная причина — функциональная. Брекеты ставят при неправильном соотношении верхней челюсти по отношению к нижней. В этом случае одни поверхности зубов перегружаются, а другие абсолютно не участвуют в процессе и акте жевания.

Кроме того, при наличии патологии прикуса у человека усложняется поддержание хорошего уровня гигиены. Возникают труднодоступные участки, которые невозможно полноценно вычищать от остатков пищи и налета.

Третья причина — у людей с отсутствием патологии прикуса и аномалии положения зубов социализация гораздо выше, так как у них красивая и здоровая улыбка, передает Life.ru.

Ранее стоматолог Татьяна Панфилова посоветовала отказаться от использования зубных паст с сорбитом, маннитом и цикламатом. Данные вещества являются главными источниками питания для кариесогенных бактерий, передает ФАН.

Стоматолог-ортопед Рауль Отхозория рассказал, как решить проблему повышенной чувствительности зубов. Он отметил, что в ряде случаев это можно сделать при помощи покрытия пломбами.

Здоровье стоматология Зубы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Сергей Миронов
Сергей Миронов

Налаживаем рабочие процессы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прославиться проще скандалами

Андрей Миронов
Андрей Миронов

Наступает новая эпоха отечественных авто

Екатерина Рокотова
Екатерина Рокотова

Столицу Поволжья Гагарин покорял

Фекла Толстая
Фекла Толстая

Наследие Толстого обретет новый вид

Наталья Кутайсова
Наталья Кутайсова

Любим наблюдать цветение сакуры

Все мнения