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Приметы и советы

Эндокринолог Кульчиева перечислила причины плохого аппетита

Ирина Игнатенко
Общество
Эндокринолог Кульчиева перечислила причины плохого аппетита
Фото: Pixabay

Отсутствие аппетита или беспочвенное снижение веса могут быть симптомами целого ряда неприятных заболеваний. Об этом рассказала врач-эндокринолог Фатима Кульчиева. Среди естественных причин она выделила большую загруженность делами или моральными и физическими нагрузками.

Эксперт отметила, что довольно часто снижение аппетита связано с различными психологическими и психическими нарушениями. Депрессии, различные тревожные расстройства, начинающиеся психические заболевания способны сильно изменить аппетит. В этом случае необходима консультация психиатра.

Также плохой аппетит может возникнуть из-за интоксикационного синдрома вследствие инфекционных заболеваний.

Еще одна распространенная причина плохого аппетита — гормональные заболевания. В этом случае необходимо посетить эндокринолога и проверить состояние щитовидной железы, передает Life.ru.

Ранее эндокринолог Ольга Котешкова сообщила, что курение и сахарный диабет совершенно несовместимы, так как из-за этого ухудшается восприимчивость тканей к инсулину. Это, в свою очередь, ведет к кратному увеличению риска образования отложений холестерина, передает Nation news.

До этого врач-эндокринолог Алена Вавилова перечислила правила зимнего питания.

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