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Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что не против рассмотреть варианты, которые предусматривают присоединение Крыма невоенным путем. Это прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— В Конституции Украины речь шла о том, что Крым должен быть возвращен Украине силовыми методами, силовым путем. И де-факто Украина от этого не отказалась, для нас это не что иное, как обсуждение темы отчуждения территорий РФ, какого-то другого понимания здесь быть не может, об этом не может быть и речи, — заявил он.

По словам Пескова, российские СМИ неправильно трактуют высказывание Зеленского. Не следует делать акцент на стремлении украинского лидера вернуть себе Крым невоенным путем. Наоборот, подобные заявления лишь говорят о нежелании и неготовности Киева урегулировать конфликт мирно, передает РИА Новости.

До этого депутат Государственной думы РФ от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что любые попытки Украины посягнуть на Крым обернутся для нее крахом. Россия, добавил он, может применить не только удары по военной, транспортной и энергетической инфраструктуре, но и «оружие сдерживания».

Обозреватель Myśl Polska Сильвия Горлицкая написала, что западные страны все меньше и меньше готовы выражать поддержку режиму президента Украины из-за нерационального использования и растраты финансовой помощи.