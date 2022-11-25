Столтенберг предупредил, что Украину ждет ужасающая зима

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В этом году Украину ждет «ужасающая зима». Такое мнение в пятницу, 25 ноября, высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

— Увеличивается жестокость, ракетные обстрелы городов и гражданской инфраструктуры, которые лишают украинцев тепла, света и продуктов питания. Это ужасное начало зимы для Украины, — заявил он.

По словам генсека альянса, европейские государства тоже платят свою цену. Так, в странах Европы наблюдается рост цен и энергетический кризис, передает слова Столтенберга ТАСС.

Недавно Вооруженные Силы РФ нанесли удары по объектам критической инфраструктуры Украины. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога. По данным местных СМИ, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное ВСУ Запорожье частично остались без электроснабжения. Областной центр Волынской области город Луцк тоже был частично обесточен.

Также появилась информация о взрывах в Киеве. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, был уничтожен объект инфраструктуры, на левом берегу украинской столицы начались перебои с водоснабжением и электроэнергией.