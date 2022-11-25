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Виновника смертельного ДТП в Новой Москве приговорили почти к восьми годам колонии

Степан Жирнов
Происшествия
Виновника смертельного ДТП в Новой Москве приговорили почти к восьми годам колонии
Фото: Пресс-служба столичной прокуратуры
Россия, Москва, поселение Сосенское, деревня Николо-Хованское Карта всех событий

Михаила Медведева, водителя «газели», который стал виновником смертельного ДТП, приговорили к семи годам и девяти месяцам колонии общего режима. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 25 ноября.

По ее словам, 35-летнего мужчину обвиняли по статье «Нарушения лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения». Суд признал его виновным.

Помимо лишения свободы, суд запретил Медведеву заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилем, два года и 11 месяцев.

ДТП, о котором идет речь, произошло 20 ноября 2021 года в деревне Николо-Хованское в Новой Москве. Медведев, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сбил на грузовом автомобиле марки «ГАЗ» группу пешеходов с коляской, в которой находился ребенок в возрасте семи месяцев.

От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.

Еще одно смертельное ДТП произошло на 25-м километре МКАД в пятницу, 25 ноября. В момент, когда попавшие в аварию водитель и пассажирка вышли осмотреть повреждения, в их машину врезался микроавтобус. В результате мужчина был госпитализирован, а женщина погибла.

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