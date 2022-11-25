Кадыров рассказал о пресечении контратаки украинских боевиков в Соледаре

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Российские войска удачно пресекли попытку украинской армии перейти в контратаку в Соледаре Донецкой народной республики. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

— Ни одна подобная попытка бандформирований Украины на этих направлениях остановить наступление спецназа «Ахмат» и остальных российских силовых подразделений не принесла им успеха, — заявил он.

По словам Кадырова, украинские солдаты понесли большие потери и были вынуждены отступить, отказавшись от попытки контратаки. Глава Чечни отметил высокий боевой дух российской армии. Он также рассказал, что в ходе боя противник потерял до 150 человек, а также две боевые машины пехоты.

Недавно Рамзан Кадыров показал новую партию бронемашин, которые подготовили к эксплуатации в зоне боевых действий. Глава республики лично осмотрел и протестировал новую технику. По его словам, из такого оружия «стрелять по врагу одно удовольствие».

Недавно СБУ объявила Кадырова в розыск, свидетельствует база данных украинской спецслужбы. Согласно опубликованному документу, политику инкриминируются две статьи УК Украины, согласно которым ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.