Аналитик Савельев пояснил, почему в России дорожает рыба

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Цены на рыбу в России растут постоянно, и, как следствие, ее потребление падает. Об этом сообщил руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

Так, стоимость лососевых выросла в два раза. Остальная рыба также выросла в цене. Из-за этого в последние четыре года потребление рыбы в России существенно снизилось — до 12–13 килограммов в среднедушевом исчислении по России, в то время как Минздрав рекомендует для здорового питания 22 килограмма.

Савельев отметил, что проблема в том, что никто не регулирует розничные цены. В связи с этим наблюдается стихийный рост цен, передает Общественная служба новостей.

Ранее маркетолог Игорь Качалов отметил, что праздничные скидки менее 30 процентов практически не меняют продажи. А вот выгода более 50 и 70 процентов очень привлекает покупателей, передает aif.ru.

До Нового года осталось чуть больше месяца, сезонное повышение цен на продукты не за горами. Экономист Александр Цапликов рассказал «Вечерней Москве», что стоит прикупить уже сейчас, чтобы сэкономить.