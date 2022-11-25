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Депутат МГД Гусева: Демографическая политика столицы учитывает все нужды семей с детьми

Евгений Жуков
Город
Депутат МГД Гусева: Демографическая политика столицы учитывает все нужды семей с детьми
Фото: duma.mos.ru

Актуальная демографическая политика, проводимая московским руководством, учитывает все нужды семей с детьми. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

По ее словам, в 2022 году тенденция к увеличению возраста деторождения в столице за долгое время изменилась. Так, если раньше в среднем москвички становились мамами в 29 лет, то статистика на сегодняшний день демонстрирует другие показатели: первый ребенок в московских семьях появляется у мам в 27 лет.

Политик отметила, что это происходит благодаря социальной поддержке, которую оказывают как на федеральном, так и на городском уровне. Решения правительства страны гарантируют молодой семье «уверенность в будущем».

Парламентарий подчеркнула важность поддержки каждой молодой мамы, которая в сложные моменты может обратиться как в семейный центр, так и в центр соцобслуживания, где уже профильные специалисты окажут необходимую помощь, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось о множестве цифровых услуг и сервисов, которые помогают родителям заботиться о здоровье детей, обеспечивать их образование и получать городские меры поддержки.

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