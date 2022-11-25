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Путин призвал не доверять размещенной в интернете информации

Евгений Белоусов
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Путин призвал не доверять размещенной в интернете информации
Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Доверять информации из интернета нельзя, так как там много лжи и обмана. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с матерями участников спецоперации в пятницу, 25 ноября.

— Ясно, что жизнь сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизоров либо даже в интернете. Там вообще ничему нельзя доверять, там куча всяких фейков, обмана, лжи, — заявил глава государства.

Президент отметил, что при помощи интернета в наши дни совершается невероятное количество информационных атак. Сама информация, подчеркнул Путин, является настоящим оружием.

Именно поэтому глава государства и решил встретиться с матерями участников специальной военной операции, чтобы иметь возможность получить информацию из первых уст, сообщается на сайте Кремля.

Встреча президента России с матерями участников спецоперации проходит 25 ноября и приурочена ко Дню матери, который отмечается в стране в последнее воскресенье ноября. Путин сам признался, что эта встреча состоялась, поскольку он лично хотел услышать оценки и мнения.

На встрече президент также рассказал, что лично говорил с российскими бойцами из зоны проведения спецоперации по телефону.

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