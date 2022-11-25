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Путин поручил создать информресурс для актуализации данных воинского учета

Евгений Жуков
Общество
Путин поручил создать информресурс для актуализации данных воинского учета
Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о создании государственного информационного ресурса для повышения эффективности ведения воинского учета. Об этом сообщили на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 25 ноября.

Так, Минцифры и Федеральная налоговая служба (ФНС) совместно с Министерством обороны страны до 1 апреля 2024 года должны обеспечить реализацию названной системы, содержащую сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета, говорится в соответствующем документе.

До этого российский лидер заявил, что доверять информации из интернета нельзя, так как там много лжи и обмана. Президент отметил, что при помощи интернета в наши дни совершается невероятное количество информационных атак. Сама информация, подчеркнул Путин, является настоящим оружием.

Накануне Владимир Путин заявил, что отечественные компании демонстрируют значительное разнообразие идей в сфере искусственного интеллекта, однако необходимо продолжить наращивать усилия по развитию подобных технологий.

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