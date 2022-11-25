«Привет с благодарностью принят»: Путин — матери одного из участников СВО

Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин на личной встрече с родственниками участников специальной военной операции (СВО) ответил матери одного из военнослужащих, который передал «привет» главнокомандующему. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Привет с благодарностью принят от вашего сына, я желаю ему и его сослуживцам всего самого доброго, — цитирует слова президента официальный сайт Кремля.

Встреча президента России с матерями участников спецоперации проходит 25 ноября и приурочена ко Дню матери, который отмечается в стране в последнее воскресенье ноября. Путин сам признался, что эта встреча состоялась, поскольку он лично хотел услышать оценки и мнения.

На встрече президент также рассказал, что лично говорил с российскими бойцами из зоны проведения спецоперации по телефону.

До этого сообщалось, что, по данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 75 процентов жителей страны одобряют деятельность президента России Владимира Путина, а свое доверие главе государства выразили 78,7 процента россиян.