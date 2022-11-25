Онлайн-магазин «Лабиринт» скрыл часть книг из-за закона об ЛГБТ-пропаганде

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Книжный онлайн-магазин «Лабиринт» скрыл часть товара для проверки на соответствие закону о запрете ЛГБТ-пропаганды, пропаганды педофилии и смены пола. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщили в пресс-службе компании.

По словам представителей «Лабиринта», подобное решение было принято во избежание ситуаций, когда приобретенные сегодня книги, подпадающие под названный запрет, будут получены покупателями после вступления закона в силу. Как объяснили в компании, они имеют обширную географию доставки, и ее сроки в зависимости от местонахождения получателя могут быть продолжительными.

В «Лабиринте» выступают против цензуры, однако представители компании «не могут себе позволить риск остановки работы». По их словам, они не желают, чтобы сотрудники онлайн-магазина остались без работы, поэтому «Лабиринт» делает все для соблюдения нового закона, сообщили на странице компании.

В России 24 ноября приняли новый закон о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей. Его нормы существенно расширены по сравнению с ранее действующими. Что означает новый закон, какие штрафы он вводит и как его восприняли представители разных индустрий — в материале «Вечерней Москвы».