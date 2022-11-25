Путин пообещал обсудить льготы для жителей Донбасса, участвовавших в обороне с 2014 года

Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с матерями участников специальной военной операции пообещал обсудить систему льгот для жителей Донбасса, участвовавших в обороне территории с 2014 года. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщили в пресс-службе Кремля.

По словам российского лидера, сегодня принят закон, согласно которому все льготы распространены на жителей Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Путин также добавил, что дополнительные работы над этим будут вестись в дальнейшем, передает официальный сайт Кремля.

Встреча президента России с матерями участников спецоперации проходит 25 ноября и приурочена ко Дню матери, который отмечается в стране в последнее воскресенье ноября. Путин сам признался, что эта встреча состоялась, поскольку он лично хотел услышать оценки и мнения.

На встрече президент также рассказал, что лично говорил с российскими бойцами из зоны проведения спецоперации по телефону.

До этого сообщалось, что, по данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 75 процентов жителей страны одобряют деятельность президента России Владимира Путина, а свое доверие главе государства выразили 78,7 процента российских граждан.