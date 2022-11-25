Путин заявил, что воссоединение России с Донбассом должно было произойти раньше

Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что воссоединение Донбасса с Россией должно было произойти раньше. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Может быть, и не было бы столько потерь среди мирных граждан, не было бы столько погибших детей, — заявил Путин на встрече с матерями участников спецоперации.

По словам главы государства, восемь лет назад Москва еще не чувствовала полностью настроения жителей Донбасса, так как тогда было невозможно полностью разобраться в происходящих в регионе событиях.

Он также добавил, что российское руководство прежде всего исходило из того, что в рамках Минских соглашений Луганск и Донецк смогут воссоединиться с Украиной, передает официальный сайт Кремля.

Встреча президента России с матерями участников спецоперации проходит 25 ноября и приурочена ко Дню матери, который отмечается в стране в последнее воскресенье ноября. Путин сам признался, что эта встреча состоялась, поскольку он лично хотел услышать оценки и мнения.

На встрече президент также рассказал, что лично говорил с российскими бойцами из зоны проведения спецоперации по телефону.