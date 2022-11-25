Кулеба заявил, что в Польше упала не украинская ракета

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба настаивает на том, что в польском населенном пункте Пшеводув упала не украинская ракета, поскольку Киев имеет соответствующую информацию по этому поводу. Об этом в пятницу, 25 ноября, он рассказал в интервью французскому изданию Parisien.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, украинская сторона не видела соответствующих подтверждений. Кулеба также добавил, что украинские военные эксперты владеют сведениями, доказывающими непричастность их вооружения к инциденту в Польше.

Помимо этого, он подчеркнул, что Киев «очень открыто» участвует в расследовании вместе с польскими службами.

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. Жертвами инцидента стали два человека. Как утверждал МИД республики, снаряд был российского производства. Позже стало известно, что упавший в Польше снаряд был выпущен украинскими военными.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По словам военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.