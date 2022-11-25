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Опубликованы кадры тушения пожара в ТЦ на Бауманской

Евгений Жуков
Происшествия
Опубликованы кадры тушения пожара в ТЦ на Бауманской
Фото: Telegram / Shot
Россия, Москва, Бауманская улица, 32 Карта всех событий

Кадры тушения пожара в торговой точке ТЦ на улице Бауманской опубликовал Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы в пятницу, 25 ноября.

На видеоролике видно, как сотрудники МЧС при помощи специализированного оборудования ликвидируют возгорание. Помимо этого, в ролике появляются специалисты скорой помощи.

Прибыв на место, пожарные проложили магистральную линию и подали два водяных ствола для борьбы с огнем. Огнеборцы эвакуировали с первого этажа здания 200 человек, а также обследовали вышерасположенные этажи торгового центра, передает Telegram-канал ведомства.

Видео: Telegram / ЧСтные новости Москвы

Пожар, о котором идет речь, произошел в торговом центре на улице Бауманской в доме № 32 в 14:53. Горел один из павильонов на первом этаже. В 15:18 пожар был локализован, в 15:30 — потушен.

Из-за мероприятий, связанных с тушением огня, на участке Бауманской улицы было остановлено движение трамваев. Однако позднее его восстановили.

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