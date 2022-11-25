Киев обвинили в невыполнении обязательств по Конвенции о запрете противопехотных мин

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Украина и Греция по-прежнему не выполняют должным образом обязательства Конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщается в соответствующем заявлении, сформулированном по итогам совещания стран — участниц соглашения.

Помимо этого, члены конвенции отметили, что греческое руководство планирует подписать новый контракт с хорватской компанией, которая должна уничтожить оставшиеся 300 тысяч мин в течение полутора лет.

Киев в свою очередь сообщил о наличии порядка 3,3 миллиона мин «Лепесток», которые Украина должна была ликвидировать еще до начала российской специальной военной операции.

При этом представители украинского правительства пояснили, что в соответствующем докладе участникам конвенции 30 апреля 2023 года смогут предоставить новую оценку того, какие запасы мин остались на территории государства, передает РИА Новости.

24 августа постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза продемонстрировал, насколько незаметны противопехотные мины «Лепесток», которые используют Вооруженные силы Украины.

Небензя обратил особое внимание на то, что дети при их случайном обнаружении принимают боеприпасы за игрушки и берут их в руки. Тогда «лепестки» срабатывают, и от взрыва страдают мирные жители.