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Приметы и советы

Маск пообещал создать собственный смартфон при исключении Twitter из App Store

Лейла Алиева
В мире
Маск пообещал создать собственный смартфон при исключении Twitter из App Store
Фото: jurvetson / CC BY 2.0

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что если Apple и Google сделают приложение Twitter недоступным для своих устройств, то он выпустит собственную модель смартфона.

— Надеюсь, до этого не дойдет. Но, если у меня не будет другого выхода, я создам альтернативный телефон, — написал Маск в ответ на комментарий пользователя в Twitter, который посчитал, что для предпринимателя не составит труда разработать простенький смартфон.

Маск возглавил компанию Twitter, владеющую одноименной социальной сетью, 28 октября. Перед покупкой предприниматель заявил, что реализация сделки необходима для помощи человечеству и создания платформы, где люди могут свободно обсуждаться различные мнения.

Позже он не исключил банкротства компании Twitter. Предприниматель заявил, что, если социальная сеть не сможет увеличить прибыль, то банкротство «возможно».

16 ноября миллиардер выдвинул сотрудникам компании ультиматум. Он поставил своих работников перед выбором: долгая и интенсивная работа или увольнение с трехмесячным пособием. После этого сотни работников компании Twitter решили уволиться

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