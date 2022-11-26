Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Сплошная ложь»: в Польше возмутились заявлением Кулебы о ракетном инциденте

Лейла Алиева
В мире
«Сплошная ложь»: в Польше возмутились заявлением Кулебы о ракетном инциденте
Фото: flickr/worldeconomicforum

Читатели польского издания DoRzeczy прокомментировали на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что у украинских военных экспертов имеются сведения, которые доказывают непричастность к инциденту в Польше.

«Полная чушь, сплошная ложь», — написал один из пользователей.

«Это было предсказуемо», — добавил второй.

«На воре шапка горит», — отреагировал другой комментатор.

«Какое странное извинение», — отметил еще один читатель.

В этот же день Кулеба в интервью французскому изданию Parisien стал настаивать на том, что в польском населенном пункте Пшеводув упала не украинская ракета, поскольку Киев имеет соответствующую информацию по этому поводу. При этом он подчеркнул, что Киев «очень открыто» участвует в расследовании вместе с польскими службами.

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. Жертвами инцидента стали два человека. Как утверждал МИД республики, снаряд был российского производства. Позже стало известно, что упавший в Польше снаряд был выпущен украинскими военными.

Украина Польша Дмитрий Кулеба
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова о речи и мышлении

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Андрей Миронов
Андрей Миронов

Наступает новая эпоха отечественных авто

Сергей Миронов
Сергей Миронов

Налаживаем рабочие процессы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прославиться проще скандалами

Все мнения