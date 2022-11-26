Синоптики сообщили о морозной погоде в Москве 26 ноября

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столичном регионе 26 ноября ожидается облачная погода, небольшой снег и гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в Москве составит минус 5-7 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 4–9 градусов мороза.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 761 миллиметр ртутного столба, сообщает сайт Гидрометцентра РФ.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о погоде в Москве на этой неделе. Согласно прогнозу, москвичей в выходные ждут изменения атмосферного давления и гололедица на дорогах.

Накануне москвичей предупредили о сильном похолодании на следующей неделе. Уже во вторник, 29 ноября, температура воздуха упадет до минус 10 градусов, а ночью — до минус 13 градусов. В последний осенний день в столице ожидается до 5–10 градусов ниже нуля.