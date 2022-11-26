Токаев принес присягу и вступил в должность президента Казахстана

Фото: Администрация президента РФ

Победитель внеочередных выборов, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, принес присягу народу республики и вступил в должность главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

— Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Казахстана, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан, — сказал казахстанский лидер.

Церемония, как уточняется, проходит во Дворце Независимости, сообщает агентство.

Напомним, что 22 ноября Токаев одержал победу на выборах главы государства, он набрал 81,31 процента голосов. Такие данные были представлены территориальными комиссиями областей и городов Алма-Ата, Астана и Шымкент, где явка на выборы составила 69,44 процента.

«Вечерняя Москва» решила разобраться, как действия Токаева влияют на Казахстан и какими могут быть отношения Москвы и Астаны после его победы на выборах. По словам политолога Юрия Светова, после переизбрания Токаева отношения России и Казахстана будут дружественными, но сложными.