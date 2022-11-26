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Ученые не исключили появления вирусной «тридемии» в России

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Ученые не исключили появления вирусной «тридемии» в России
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Не стоит исключать, что Россия может столкнуться с опасностью так называемой вирусной тридемии, то есть с одновременной пандемией коронавируса, гриппа и респираторно-синцитиального вируса. Об этом заявил руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

— Раз такую тревогу забили в США, они с таким явлением столкнулись. В России этот феномен может случиться, а может и не случиться. Предположить, что у нас повторится то же, что и в США, мы можем. Случится ли это в действительности — пока не знаем, — отметил он.

По его словам, на текущий момент нельзя назвать до конца изученным вопрос вирусной интерференции — когда клетки заражены одним вирусом, а другой вирус одновременно не может в них проникнуть.

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в свою очередь заявил, что людей не стоит пугать «красивыми словами», поскольку ни одной двойной эпидемии в мире пока не зарегистрировано, сообщает РБК.

До этого иммунолог Николай Крючков заявил, что россиян может ожидать самая мощная сезонная эпидемия гриппа за последнее время. По его мнению, гражданам страны стоит готовиться к «тридемии».

Также «Вечерняя Москва» решила выяснить, почему заболеваемость коронавирусом в Китае бьет рекорды. По словам врача-иммунолога Владимира Болибока, большое число заболевших в Китае обусловлено высокой плотностью населения и усиленными мерами выявления коронавируса.

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