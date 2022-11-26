В России выявили 6088 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За минувшие сутки в российских регионах выявили 6088 новых случаев COVID-19. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

Так, за 24 часа в стране зарегистрировали 53 летальных исхода, связанных с коронавирусом. При этом 1321 человека госпитализировали в медицинские учреждения с диагностированным ковидом.

Фото: стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения под присмотром врачей за указанный период полностью выздоровели 5088 пациентов, отмечается на портале.

«Вечерняя Москва» решила выяснить, почему заболеваемость коронавирусом в Китае бьет рекорды. Врач-иммунолог Владимир Болибок заявил, что большое число заболевших в Китае обусловлено высокой плотностью населения и усиленными мерами выявления коронавируса. По его мнению, жители Китая подвержены заражению коронавирусом намного больше, чем граждане других стран. У них отсутствует естественный иммунитет из-за жестких антиковидных мер.

Во вторник, 22 ноября, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения РФ Владимир Чуланов заявил, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусом на данный момент остается сложной. Он считает, что говорить о победе над болезнью в России пока рано.