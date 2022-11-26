Водитель в Екатеринбурге на пешеходном переходе сбил коляску с ребенком

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В Екатеринбурге водитель сбил на пешеходном переходе коляску, в которой был восьмимесячный мальчик. Об этом стало известно в субботу, 26 ноября.

По предварительным данным, младенца госпитализировали с различными травмами. Мать малыша машина не задела. Представители местного ГИБДД уточнили, что за рулем автомобиля находился 27-летний уроженец Таджикистана, находящийся в России незаконно.

В ходе допроса мужчина заявил, что не заметил пешеходов из-за ослепляющего солнца. Проверка выявила, что водитель был трезв, сообщает Telegram-канал RT.

В конце ноября КамАЗ наехал на 10-летнюю девочку на западе столицы. Водитель бетономешалки сбил девочку, которая переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате полученных травм школьница скончалась на месте.