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Приметы и советы

Захарова прокомментировала заявление Дуды о пропаже второй ракеты

Араз Салехов
В мире
Захарова прокомментировала заявление Дуды о пропаже второй ракеты
Фото: roscongress / Сергей Шинов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу, 26 ноября, с юмором прокомментировала заявление польского президента Анджея Дуды о второй ракете в «ракетном инциденте» на границе Польши.

Сначала дипломат процитировала слова польского лидера, который заявил, что остатки второй ракеты на территории Польши не обнаружены. По его словам, «вторая ракета стопроцентно была, только упала не на территорию Польши, а на территорию Украины».

— Вот так потом натовцы скажут, что и Зеленский не обнаружен. Мол, видели сообщения, что он был, но на Украине найти не могут: стопроцентно имелся, только упал где-то, — написала она в своем Telegram-канале.

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. Жертвами инцидента стали два человека.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в польском населенном пункте Пшеводув упала не украинская ракета. По его словам, Киев имеет соответствующую информацию по этому поводу.

«Вечерняя Москва» решила выяснить, мог ли инцидент в Польше быть намеренной провокацией. Согласно предположению военного эксперта Владимира Гундарова, причиной падения ракет на польской территории стали ошибки в системе наведения.

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