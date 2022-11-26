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Приметы и советы

Шольц заявил, что Путин в ходе переговоров иногда переходит на немецкий язык

Евгений Жуков
В мире
Шольц заявил, что Путин в ходе переговоров иногда переходит на немецкий язык
Фото: bundeskanzler.de

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что президент Российской Федерации Владимир Путин во время их последнего телефонного разговора в сентябре переходил на немецкий язык. Об этом канцлер рассказал в интервью журналу Focus в субботу, 26 ноября.

По словам Шольца, глава российского государства «чередует немецкий и русский языки». Сам же лидер Германии заявил, что его познания русского языка ограничились «восьмичасовым курсом в школьные времена».

Шольц отметил, что с тех пор они с Путиным больше не созванивались.

До этого официальный представитель немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт заявил, что Олаф Шольц при личном общении разговаривает с президентом России Владимиром Путиным «на вы».

Также Хебештрайт рассказал, почему канцлер, говоря о президенте России в своих последних заявлениях, использует лишь его фамилию и больше не называет титулов Владимира Путина.

Недавно Шольц заявил, что у России нет сильных союзников. Однако подобное замечание вызвало шквал критики в его адрес со стороны пользователей интернета.

Россия Владимир Путин Германия Олаф Шольц
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