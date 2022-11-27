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Адвокат Кудерко напомнила дачникам о штрафах за неубранный снег

Юлия Курганова
Общество
Адвокат Кудерко напомнила дачникам о штрафах за неубранный снег
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Собственники дач в СНТ, ДНТ и других товариществах имеют общее имущество на этой территории. Соответственно они несут ответственность за чистоту и порядок на объекте, иначе им грозит штраф. Об этом сообщила адвокат Елена Кудерко.

Она рассказала, что после осенних проверочных рейдов не нужно расслабляться, потому что к противопожарным мерам в том числе относится обязанность уборки снега. За неисполнение этой обязанности собственников могут оштрафовать от 100 тысяч рублей. Суровость данного штрафа оправдывается тем, что не расчищенные от снега дороги могут помешать работе экстренных служб, которые не смогут приехать на вызов, пояснила эксперт.

— В случае неисполнения обязанности по очистке территории штраф будет распределен между всеми садоводами и включен в состав дополнительных взносов, — отметила Кудерко.

Если же вопрос не выносился на общее собрание, то отвечать может только председатель СНТ, заключила собеседница агентства «Прайм».

Юрист Лариса Солдатова сообщила, за что могут оштрафовать при подготовке дачи к зиме. Она отметила, что готовить дачный участок к зиме следует не только с пользой, но и в соответствии с законом.

Дача Зима Юристы Штрафы
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