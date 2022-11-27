Итальянский модельер Ренато Балестра умер в 98 лет

Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

Итальянский модельер Ренато Балестра умер в Риме на 99-м году жизни. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщило издание La Repubblica со ссылкой на его дочерей Фабианы и Федерики.

Похороны состоятся 29 ноября в римской церкви Санта-Мария-дель-Пополо.

Ренато Балестра родился в Триесте в 1924 году. Когда ему было 30 лет, он переехал в Рим. В 1958 году модельер представил свои коллекции одежды в Соединенных Штатах. Позднее он работал со многими голливудскими звездами.

Среди его постоянных клиенток были такие знаменитости как Клаудия Кардинале, Ивонн Фюрно и Лиз Тейлор, а также члены нескольких королевских семей.